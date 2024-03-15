الإحصاء: ارتفاع عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص فى 2023

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات نشرة الإسكان فى مصر عن ارتفاع عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص خلال عام 2022/ 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات التي نفذها القطاع الخاص نحو 118.3 ألف وحدة سكنية بنسبة بلغت 49.3٪ من إجمالى الوحدات السكنية المنفذة خلال هذا العام المالي، بينما كانت نحو 115.4 ألف وحدة سكنية فى العام المالي السابق له 2021/2022.

وأظهرت بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإسكان الاقتصادي حاز على المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد وحدات سكنية بلغ 40.3 ألف وحدة بنسبة 34٪ من إجمالي الوحدات المنفذة، وجاء الإسكان المتوسط تاليا بعدد وحدات بلغ 39.8 ألف وحدة سكنية بنسبة بلغت 33.7٪ من الإجمالي، بالإضافة إلى الإسكان الفاخر بعدد وحدات بلغ 29.7 ألف وحدة سكنية بنسبة 25.1٪ من الإجمالي، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد وحدات 7.7 ألف وحدة سكنية بنسبة 6.5٪ وأخيرا الإسكان المنخفض التكاليف بعدد وحدات بلغ 802 وحدة سكنية بنسبة بلغت 0.6% من إجمالي القطاع الخاص .

وتشير البيانات إلى أن محافظة الجيزة جاءت فى المرتبة الأولى بعدد وحدات بلغ 36.1 ألف وحدة سكنية بنسبة 31.1٪، ثم محافظة القاهرة بعدد وحدات بلغ 33.3 ألف وحدة سكنية بنسبة 28.2٪ من الإجمالي، ومحافظة شمال سيناء فى المرتبة الأخيرة بعدد 3 وحدات بنسبة بلغت 0.003٪ من إجمالي القطاع الخاص .

وبالنسبة لمشروع الاسكان الاجتماعى "المليون وحدة" فقد سجل إجمالى عدد الوحدات السكنية بالمشروع نحو 568.7 ألف وحدة منفذ، موزعة بواقع 47.1 ألف وحدة عام 2022/2023، نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير نحو 580 وحدة بنسبة 1.2٪ باستثمـارات بلغت 137.9 مليون جنيه، ثم مديريات الإسكان 4.1 ألف وحدة سكنية بنسبة بلغت 8.6٪ باستثمارات بلغت 601.4 مليون جنيه، وأخيرا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدد 42.5 ألف وحدة بنسبة 90.2٪ باستثمارات بلغت 56.9 مليار جنيه .

أما مشروع سكن مصر "الإسكان المتوسط" فقد بلغ عدد الوحدات بالمشروع 52.9 ألف وحدة منفذ منهم 5.3 الف وحدة عام 2022/2023، وكان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة العلمين الجديدة، حيث بلغ 2.2 ألف وحدة بنسبة 41.1٪، وبلغ عـدد وحدات بمدينة المنصورة الجديدة 336 وحدة بنسبة 6.3٪ من الإجمالي، إلى جانب مشروع الطابع الحديث "الإسكان المتوسط"، وبلغ عدد الوحدات بالمشروع 5760 وحدة منفذ منهم 1872 وحدة منفذه، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 7760 وحدة عام 2022/2023.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط نحو 7.3 ألف وحدة باستثمارات بلغت 14.6 مليار جنيه عام 2022/2023، بالإضافة إلى مشروع كمبوند 700 فدان "الإسكان فوق متوسط" وبلغ اجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها 8.7 ألف وحدة باستثمارات بلغت 3 مليار جنيه، ومشروع جنه مصر "الإسكان الفاخر" وبلغ عدد الوحدات بالمشروع 27.8 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهم 432 وحدة منفذة، و17.6 ألف وحدة جاري تنفيذها باستثمارات بلغت 1.4 مليار جنيه عام 2022/2023.