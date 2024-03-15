اليوم السابع
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الأطباء البيطريين: إنشاء قسم الموارد البشرية لتطوير الأداء الإدارى بالنقابة

الجمعة، 15 مارس 2024 11:16 ص
الأطباء البيطريين: إنشاء قسم الموارد البشرية لتطوير الأداء الإدارى بالنقابة الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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عقد الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، اجتماعا لكافة العاملين بالنقابة العامة للتعرف عليهم ومعرفة مهام الوظيفية لكل منهم وعلاقته الوظيفية بزملائه داخل الإدارة وأيضا علاقة إداراته بالإدارات الأخرى والوقت الذى يحتاجه لإنهاء مهامه المكلف بها، وذلك في إطار برنامج تطوير العمل الإداري للنقابة.
 
وأوضحت النقابة، سوف يتم عرض ذلك من خلال تقارير مكتوبة لكل منهم مع إيضاح ما يحتاجه للتدريب لرفع أداءه وتم الاتفاق علي أن يتم تقديم هذه التقارير يوم الثلاثاء القادم ويتم دراستها من خلال شركة موارد بشرية، وايضا سوف يتم انشاء إدارة للموارد البشرية HR وقسم لنظم المعلومات IT.
 
ووجه النقيب العام بتقديم الاقتراحات لتطوير نادى العجوزة وكيفية تحسين الأداء، والتغلب على الخسائر وتحويلها لمكاسب، مؤكداً على أن مجلس النقابة والموظفين يجب أن يعملوا بروح فريق العمل الواحد لتحقيق أفضل النتائج لينصب كل هذا فى تقديم خدمة متميزة لمهنة الطب البيطرى.
 
كما تحدث الدكتور محمود حمدى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، قائلا: إن أى نجاح نتيجة لأسرة العمل والعمل بروح الفريق الواحد، ويجب أن نحدد هدفنا وما يجب ان نحققه ونصل إليه، وليعلم الجميع اننا مسئولون عن مهنة هامة، ويجب علينا ان نعمل على رفعة هذه المهنة، ولم نأت كمجلس لتكدير أحد ولكن جئنا للتعاون سويا لتحسين أوضاع المهنة والأطباء البيطريين.
 
وأشار إلى أن الجمعية العمومية من الأطباء البيطريين ينتظرون من المجلس تحقيق مطالبهم وطموحاتهم، التى يجب أن يعمل الجميع على تحقيقها، فضلا عن حماية والدفاع عن المهنة وتحقيق استحقاقتهم، مضيفا: والموظفين هنا مساعدين لتحقيق كل هذا ولهم رسالة يعملون من أجلها، وكل شخص منكم يقدم خدمة هامة للأطباء البيطريين يجب علينا أن نعظم ونحقق أعلى أداء وسرعة تنفيذ تلك الخدمات،مطالباً بالتعاون والعمل بروح الأسرة الواحدة.






نقابة الاطباء البيطريين

نقيب البيطريين

نقيب الاطباء البيطريين

مجدى حسن



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