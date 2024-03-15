اعتماد نتيجة طلاب الفرقة الثانية لكلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس المفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثانية لكلية الطب الجامعة الأهلية، حيث جاءت النسبة العامة للنجاح 93.5%، مُقدماً التهنئة للطلاب الناجحين متمنياً لهم مزيدا من التفوق والنجاح.

جاء ذلك عقب اعتماد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية نتيجة الفرقة الثانية لكلية الطب الجامعة الأهلية، موضحاً أن نسبة النجاح بكل مقرر جاءت كالتالى: موديول الدم 100%، موديول الجهاز الهضمي 88.2%، موديول الجهاز العصبى 92.3%، مؤكداً أن النتائج جاءت مبشرة، مقدماً الشكر لجميع القائمين على رصد وإعلان النتائج بالكلية.

فيما أشارت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى أن موديول الدم أدى الامتحان به 209 طلاب وطالبات، بينما أدى الامتحانات بموديول الجهاز الهضمى 246 طالبا وطالبة، فيما أدى الامتحانات بموديول الجهاز العصبي 246 طالبا وطالبة.

وجاءت مراجعة ورصد النتائج بإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.