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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31490 شهيدا و73439 مصابا

الجمعة، 15 مارس 2024 02:20 م
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31490 شهيدا و73439 مصابا الوضع فى غزة - ارشيفية
كتب محمد شعلان

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 149 شهيدا و300 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31490 شهيدا و73439 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







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