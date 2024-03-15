اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 مارس 2024 10:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إشارة مرور.. تعرف على إجراءات الوقاية من الحوادث أثناء نوم السائق

الجمعة، 15 مارس 2024 06:00 م
إشارة مرور.. تعرف على إجراءات الوقاية من الحوادث أثناء نوم السائق حادث تصادم
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناشد إدارة المرور، فى شهر رمضان بتجنب القيادة ليلا تحاشيا للنوم أثناء السير على الطرق، بسبب عدم أخذ السائق قسطا كافيا من النوم ولتفادى الغفوة أثناء قيادة السيارة تنصح "المرور" باتباع التالى :

- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.

- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.

- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.

- تجنب العقاقير التى تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.

- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة، التي تزيد من الرغبة بالنوم.

- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الإستراحة فى حال ظهور علامات التعب عليه.

- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.







قانون المرور

اخبار الحوادث

نوم السائق

اخبار عاجلة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة