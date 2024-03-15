إزالة 150 مقبرة مخالفة على أراضى أملاك الدولة بأبو زعبل فى الخانكة.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت الوحدة المحلية بأبو زعبل التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية ، والتعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة، وبالتحديد بمنطقة جمعية النصر التابعة للوحدة المحلية، وذلك بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات مجدى نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة، وبحضور ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مجلس المدينة، وصباح إبراهيم رئيسة الوحدة المحلية بأبو زعبل، والقسم الهندسى والأملاك بالوحدة.

وأوضح مجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، فى بيان له، أنه تم إزالة 150 مقبرة فى المهد، والتى كان قد تم بنائها بالمخالفة بجمعية النصر بأبو زعبل على مساحة 1500 متر تقريبا، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية وبحضور تأمين من قوات الشرطة، لردع المخالفين وكل من تسول له نفسه بالتعدى على أراضى أملاك الدولة.

ومن ناحيته، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 تم إزالة 3030 حالة تعدى بناء وزراعة بمساحة 142 فدان و12 قيراط و13 سهم زراعة ومسلحات على مساحة 84182م2، وتم تحرير 1355 محضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين.