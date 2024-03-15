وقال لازاريني - في منشور عبر منصة "إكس" نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إنني أشكر استراليا على انضمامها للدول المانحة التي حافظت وزادت من تمويلها، وتلك التي أعلنت مؤخرا عن مساعدتها للأونروا في هذا الوقت الحرج الذي تمر به غزة والمنطقة، إن دعمكم يؤكد التزامكم بالمبادئ الإنسانية".

وأعرب لازاريني عن أمله في أن تقوم الدول المانحة الأخرى التي أوقفت تمويلها بشكل مؤقت، بالإعلان عن دعم الوكالة من أجل وقف الجوع المنتشر على نطاق واسع في غزة وللبقاء بمثابة شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في جميع أرجاء المنطقة.

وكانت وزيرة الخارجية الاسترالية "بيني وونج" قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن استراليا ستستأنف تمويل وكالة الأونروا، متعهدة بزيادة المساعدات لقطاع غزة.