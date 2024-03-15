أبطال فى نهار رمضان.. عسكرى المرور مايسترو السيارات فى الشارع المصرى

كتب أحمد إسماعيل

يستعرض اليوم السابع سلسلة حلقات بعنوان " أبطال في نهار رمضان "، أشهر القضاة والقيادات الأمنية والعاملين بتلك القطاعات من الرموز المصرية التى كانت وما زالت مؤثرة فى المجتمع، وذلك من خلال تناول بروفايل لتلك الشخصيات على مدار شهر رمضان المبارك.

تنظيم المرور يعد واحدة من أصعب المهام على رجال الشرطة فى الشوارع، لا سيما فى الأماكن التى يكون بها ازدحام سكانى كبير، أو تقاطعات، فيكون الأمر فوضويا، وهو ما يحتاج إلى حنكة رجل المرور فى التعامل مع السيارات والمارة، والقدرة على اتخاذ القرارات بسرعة، ومحاسبة المخطئين، ومرتكبى المخالفات.

يعتبر عسكري المرور من الجهات الأمنية الحيوية في حفظ الأمن وتنظيم الحركة المرورية، وخاصة في شهر رمضان، يواجهون تحديات إضافية بسبب الصيام والظروف البيئية والمرورية المختلفة.

يفرض على عسكري المرور الصيام خلال شهر رمضان والامتناع عن الطعام والشراب طوال ساعات العمل، مما يتطلب تحمل الجو الحار والظروف البيئية الصعبة.

ويشهد شهر رمضان زيادة في حركة المرور خاصة في فترات الإفطار والسحور، مما يتطلب مزيدًا من التركيز واليقظة من قبل عسكري المرور، ويجب على عسكري المرور ضبط الحركة بشكل فعال لتجنب الازدحامات والحوادث المرورية.

يشجع عسكري المرور على توعية السائقين بأهمية الالتزام بقوانين المرور وضرورة التقيد بالسرعات المحددة، وذلك من خلال حملات توعوية وتثقيفية، ويلعب عسكري المرور دورا حيويا في التواصل مع المجتمع المحلي وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم في حالات الطوارئ أو الحوادث المرورية.

يتولى عسكري المرور مسؤولية الحفاظ على النظام المروري وتسيير الحركة بطريقة سلسة ومنظمة، وذلك من خلال تنظيم الإشارات وتوجيه السائقين.

وتعتبر جهود عسكري المرور ضرورية في ضمان سلامة المشاة والسائقين وتسيير الحركة المرورية بفعالية خلال شهر رمضان، ويجب التقدير لتضحياتهم وجهودهم المبذولة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها أثناء أداء عملهم بتفان واجتهاد.