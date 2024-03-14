30 ألف مشروع جديد دعمهم التحالف الوطنى في 2023 بتكلفة 750 مليون جنيه

كتب محمد السيد الشاذلى

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الأساسى لجهود الحماية الاجتماعية للمصريين، حيث استفاد 30 مليون مواطن من جهود التحالف الوطنى بمحور الحماية الاجتماعية في عام 2023 يمثلون 5.6 ملايين أسرة.

وبلغ إجمالي تكلفة مساهمات التحالف الوطنى في محور الحماية الاجتماعية خلال عام 2023 بلغ 16 مليار جنيه، كما يقدم التحالف الوطنى دعما نقديا شهريا منتظما لمليون مواطن ومواطنة، ومليار جنيه تكلفة الدعم النقدى الشهرى المنتظم لقرابة 170 ألف أسرة بمختلف المحافظات.

كما تقدم مؤسسات التحالف الوطنى دعما نقديا موسميا لـ 5 ملايين مواطن ومواطنة بتكلفة 600 مليون جنيه، كما أن هناك 1.5 مليون مواطن ومواطنة تقدم لهم مؤسسات التحالف الوطنى دعما غذائيا شهريا ثابتا بتكلفة 415 مليون جنيه، و25 مليون مواطن ومواطنة تقدم لهم مؤسسات التحالف الوطنى دعما غذائيا موسميا بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وتلقى مليون مريض ومريضة الرعاية داخل مستشفيات التحالف الوطنى في عام 2023 بتكلفة 1.7 مليار جنيه، كما دعم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى 30 ألف مشروع جديد في عام 2023 بتكلفة 750 مليون جنيه ضمن مبادرات التمكين الاقتصادي.