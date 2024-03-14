اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 مارس 2024 08:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

30 ألف مشروع جديد دعمهم التحالف الوطنى في 2023 بتكلفة 750 مليون جنيه

الخميس، 14 مارس 2024 04:41 م
30 ألف مشروع جديد دعمهم التحالف الوطنى في 2023 بتكلفة 750 مليون جنيه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
كتب محمد السيد الشاذلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الأساسى لجهود الحماية الاجتماعية للمصريين، حيث استفاد 30 مليون مواطن من جهود التحالف الوطنى بمحور الحماية الاجتماعية في عام 2023 يمثلون 5.6 ملايين أسرة.

 

وبلغ إجمالي تكلفة مساهمات التحالف الوطنى في محور الحماية الاجتماعية خلال عام 2023 بلغ 16 مليار جنيه، كما يقدم التحالف الوطنى دعما نقديا شهريا منتظما لمليون مواطن ومواطنة، ومليار جنيه تكلفة الدعم النقدى الشهرى المنتظم لقرابة 170 ألف أسرة بمختلف المحافظات.

كما تقدم مؤسسات التحالف الوطنى دعما نقديا موسميا لـ 5 ملايين مواطن ومواطنة بتكلفة 600 مليون جنيه، كما أن هناك 1.5 مليون مواطن ومواطنة تقدم لهم مؤسسات التحالف الوطنى دعما غذائيا شهريا ثابتا بتكلفة 415 مليون جنيه، و25 مليون مواطن ومواطنة تقدم لهم مؤسسات التحالف الوطنى دعما غذائيا موسميا بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وتلقى مليون مريض ومريضة الرعاية داخل مستشفيات التحالف الوطنى في عام 2023 بتكلفة 1.7 مليار جنيه، كما دعم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى 30 ألف مشروع جديد في عام 2023 بتكلفة 750 مليون جنيه ضمن مبادرات التمكين الاقتصادي.







التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

محافظة مطروح

التحالف الوطنى

اخبار مصر

شهر رمضان الكريم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة