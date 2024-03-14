10 معلومات عن الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

كتب محمد أسعد

أعلنت اليوم الخميس، وزارة السياحة والآثار، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلفًا للدكتور مصطفى وزيري.

ونستعرض فى السطور التالية أبرز المعلومات عن الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للآثار.

1- حاصل على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة من جامعة تشارلز ببراغ بجمهورية التشيك.

2- عمل أستاذ مساعد بقسم الآثار المصرية بجامعة فورتسبورج بألمانيا.

3- عمل كأستاذ زائر بمعهد الشرق الأدنى والحضارات بقسم الآثار المصرية بجامعة Yale الأمريكية.

4- من أبناء المجلس الأعلى للآثار، حيث بدأ حياته العملية كمفتش للآثار بمنطقة آثار الهرم.

5- تدرج في المناصب القيادية بالمجلس حيث شغل مناصب كل من مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، ومدير إدارة الأبحاث العلمية.

6-عمل مشرفًا على إدارة النشر العلمي، والُمشرف العام على اللجان الدائمة وشئون البعثات الأجنبية والمُنسق العام لأعمال مشروع تطوير هضبة الأهرام الأثرية.

7- يتمتع بخبرات طويلة بالمجلس الأعلى للآثار ومهارات علمية ودولية متميزة في علم المصريات والعمل الأثري.

8- عمل رئيسا للبعثة المصرية الألمانية بهرم الملك ساحورع بمنطقة أبو صير الأثرية حيث قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة وكان آخرها الكشف عن مجموعة من المخازن داخل هرم ساحورع لم تكن معروفة من قبل.

9- له العديد من المؤلفات العلمية المرموقة والمُحكمة دولياً باللغتين الإنجليزية والألمانية.

10- حصل على العديد من المنح العلمية الدولية لأبحاث ما بعد الدكتوراه من مؤسسة هومبولدت بجامعة فورتسبورج بدولة ألمانيا، ومن مؤسسة هينكل الألمانية.