ولى العهد السعودى يزور المسجد النبوى ومسجد قباء

وحددت الجمعية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مسارين لنقل المتطوعين تشمل مسار "حي عروة - المسجد النبوي" ومسار "حي شظاه - المسجد النبوي" وذلك على مدى أيام الشهر الفضيل، عبر حافلات يتم تسييرها بشكل منتظم ضمن خدمات النقل الترددي، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً وحتى بعد صلاة التراويح بساعة بشكل يومي، فيما يستمر تقديم الخدمة خلال العشر الأواخر من رمضان إلى ما بعد صلاة القيام بنصف ساعة.

وتأتي الخدمة ضمن الجهود التي هيأتها الجهات المشاركة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والجهات ذات العلاقة.

وفى وقت سابق، قال وكيل إدارة التطهير بالمسجد النبوى محمد العمرى، إن إدارة تطهير المسجد النبوى ممثلة بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى رفعت استعداداتها فى شهر رمضان الكريم لتقديم سبل الراحة للمعتمرين، مؤكدا أن الإدارة قامت بزيادة عدد المعدات المتطورة المستخدمة في تنظيف الساحات إلى 110 مُعدة، إضافة إلى 1700 عامل مدرب للتعامل السريع لرفع موائد السحور والإفطار في غضون 3 دقائق.