اليوم السابع
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ولى العهد السعودى يزور المسجد النبوى ومسجد قباء

الخميس، 14 مارس 2024 08:26 ص
ولى العهد السعودى يزور المسجد النبوى ومسجد قباء ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
المدينة المنورة (أ ش أ)

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زار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء المسجد النبوى وأدى الصلاة فى الروضة الشريفة.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس أن الأمير محمد بن سلمان تشرف بالسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه، رضوان الله عليهما.

عقب ذلك زار ولي العهد السعودى مسجد قباء، وأدى ركعتي تحية المسجد.

يذكر أن جمعية وفادة التطوعية لخدمة زائرى المسجد النبوى، أطلقت مبادرة النقل المجانى للمتطوعين إلى المسجد النبوى، للمساندة فى تقديم الخدمات للمصلين والصائمين فى المسجد النبوى خلال شهر رمضان المبارك.

وحددت الجمعية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مسارين لنقل المتطوعين تشمل مسار "حي عروة - المسجد النبوي" ومسار "حي شظاه - المسجد النبوي" وذلك على مدى أيام الشهر الفضيل، عبر حافلات يتم تسييرها بشكل منتظم ضمن خدمات النقل الترددي، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً وحتى بعد صلاة التراويح بساعة بشكل يومي، فيما يستمر تقديم الخدمة خلال العشر الأواخر من رمضان إلى ما بعد صلاة القيام بنصف ساعة.

وتأتي الخدمة ضمن الجهود التي هيأتها الجهات المشاركة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والجهات ذات العلاقة.

وفى وقت سابق، قال وكيل إدارة التطهير بالمسجد النبوى محمد العمرى، إن إدارة تطهير المسجد النبوى ممثلة بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى رفعت استعداداتها فى شهر رمضان الكريم لتقديم سبل الراحة للمعتمرين، مؤكدا أن الإدارة قامت بزيادة عدد المعدات المتطورة المستخدمة في تنظيف الساحات إلى 110 مُعدة، إضافة إلى 1700 عامل مدرب للتعامل السريع لرفع موائد السحور والإفطار في غضون 3 دقائق.

وأضاف العمرى - في لقاء خاص مع قناة (السعودية) الإخبارية، أن الإدارة تعمل جاهدة على مدار 24 ساعة بتنفيذ الخطة التشغيلية التي تم وضعها لإعمال برامج التعقيم والتطهير، لافتا إلى أنه تم تكثيف أعمال برامج التطهير والتعقيم وتطييب الأرضيات، موضحا أنه تم زيادة كميات المواد المستخدمة للتعقيم والتعطير بالورد المصنع محليا. 

وأشار العمري إلى أن الإدارة تحرص على استخدام المطهرات الصديقة للبيئة لتنظيف الساحات، مؤكدا أنها تمتلك مختبرا لتحليل المواد المطهرة ومطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.

 







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