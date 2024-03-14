جاء ذلك خلال استقبال عطاف، اليوم، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة، للمسؤول الأوروبي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان الأربعاء - أن الطرفين بحثا سبل دعم الجهود الرامية إلى فرض وقف إطلاق النار والتمكين لجهود الإغاثة الانسانية، فضلا عن آفاق دفع المجتمع الدولي نحو إيجاد حل دائم وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية؛ يضمن قيام الدولة الفلسطينية "السيّدة والمستقلة" على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.