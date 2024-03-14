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وزارة التعليم: إجابة الأسئلة المقالية بالثانوية العامة 2024 ستكون قصيرة

الخميس، 14 مارس 2024 07:00 ص
وزارة التعليم: إجابة الأسئلة المقالية بالثانوية العامة 2024 ستكون قصيرة طلاب الثانوية العامة
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن أسئلة الثانوية العامة المقالية ستكون الإجابة عنها قصيرة لتناسب طبيعة التصحيح الإلكترونى لهذه الأسئلة، موضحة أن الأسئلة المقالية تمثل 15% في كل مادة. 
 
وشددت على أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل، ويتم مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة، كما شدد الدكتور رضا حجازي أيضا على ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة.
 
كما أكدت على أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.
 
 






وزارة التربية والتعليم

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