وزارة الأوقاف: لأول مرة 208 أئمة وقراء لإحياء ليالى رمضان بمختلف دول العالم

كتب لؤى على

قالت وزارة الأوقاف أنه في إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطى عالميًا وبناءً على الخطابات الواردة من وزارة الخارجية المصرية والطلب العالمي المتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1445هـ / 2024م .

وبلغ عدد الموفدين والمعارين من الأوقاف المصرية الذين يحيون شهر رمضان المبارك بمختلف دول العالم أكثر من مائتى إمام وقارئ، حيث بلغ عدد الموفدين إلى دولة ألمانيا وحدها (23) إمامًا وقارئًا، إضافة إلى إيفاد عدد (23) إمامًا وقارئًا إلى دولة البرازيل ، وعدد (17) إمامًا وقارئًا إلى دولة أمريكا، و(11) إمامًا إلى دولة تنزانيا ، و(11) إلى دولة فنزويلا ، و(12) إلى دولة كندا، و (1) إلى دولة استراليا ، و (6) إلى دولة بريطانيا ، و(4) إلى دولة إيطاليا – و(1) قارئ إلى دولة موريشيوس، وبلغ عدد المعارين إلى سلطنة عمان (32) إمامًا ، و(7) إلى دولة الإمارات ، وغير ذلك من أئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي هذا الشهر الكريم خلال هذا العام 1445هـ / 2024م.