اليوم السابع
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وزارة الأوقاف: لأول مرة 208 أئمة وقراء لإحياء ليالى رمضان بمختلف دول العالم

الخميس، 14 مارس 2024 02:53 م
وزارة الأوقاف: لأول مرة 208 أئمة وقراء لإحياء ليالى رمضان بمختلف دول العالم وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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قالت وزارة الأوقاف أنه في إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطى عالميًا وبناءً على الخطابات الواردة من وزارة الخارجية المصرية والطلب العالمي المتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1445هـ / 2024م .
 
 
وبلغ عدد الموفدين والمعارين من الأوقاف المصرية الذين يحيون شهر رمضان المبارك بمختلف دول العالم أكثر من مائتى إمام وقارئ، حيث بلغ عدد الموفدين إلى دولة ألمانيا وحدها (23) إمامًا وقارئًا، إضافة إلى إيفاد عدد (23) إمامًا وقارئًا إلى دولة البرازيل ، وعدد (17) إمامًا وقارئًا إلى دولة أمريكا، و(11) إمامًا إلى دولة تنزانيا ، و(11) إلى دولة فنزويلا ، و(12) إلى دولة كندا، و (1) إلى دولة استراليا ، و (6) إلى دولة بريطانيا ، و(4) إلى دولة إيطاليا – و(1) قارئ إلى دولة موريشيوس، وبلغ عدد المعارين إلى سلطنة عمان (32) إمامًا ، و(7) إلى دولة الإمارات ، وغير ذلك من أئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي هذا الشهر الكريم خلال هذا العام 1445هـ / 2024م.
 
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إيفاد كلٍّ من :
 
1. الشيخ/ شريف عبد المنعم عبد السميع - للعمل بالمركز الإسلامي - روليت - دالاس - أمريكا - قارئًا. 
 
2. الشيخ/ إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم عيد - للعمل بجمعية الغرباء الإسلامية - موريشيوس - قارئًا.
 
وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م ( 103 ) إمامًا وقارئًا.
 






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