نفوق 30 رأس عجل فى حريق مزرعة وأحواش بقرية الرمادى بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت قرية الرمادى بمركز إدفو محافظة أسوان ، اليوم الخميس، حريقاً فى مزرعة وأحواش بالقرية، ما أسفر عن نفوق 30 رأس عجل، قبل تدخل الحماية المدنية لإخماد النيران.

وتلقى مدير أمن أسوان إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير فى مزارع وأحواش بقرية أبو غلاب بالرمادى بحرى، ووجه مدير الأمن الحماية المدنية بسرعة التحرك إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المساكن المجاورة.

وأسفر الحريق عن نفوق أكثر من 30 رأس عجلا، وأصيب 10 عجول أخرى بالحريق، بالإضافة إلى تدمير محتويات الأحواش بالكامل، وامتداد الحريق لواجهة بعض المنازل فى المنطقة، وذلك قبل تدخل الحماية المدنية وتمكنها بمساعدة جهود الأهالى من إخماد النار، وجارى حصر الخسائر والتلفيات وتبريد مكان الحريق.