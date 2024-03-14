نتنياهو: سأواصل مقاومة الضغوط وسندخل رفح ونكمل القضاء على ما تبقى من حماس

قال نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتال، قبل قليل، أنه سيواصل مقاومة الضغوط، مؤكدا على أنه سيعمل على دخول رفح لإكمال القضاء على ما تبقى من حماس، وتحقيق النصر، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.
نتنياهو: سأواصل مقاومة الضغوط وسندخل رفح ونكمل القضاء على ما تبقى من حماسالخميس، 14 مارس 2024 03:22 م
رئيس وزراء دولة الاحتلال
كتب محمد عبد المجيد
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