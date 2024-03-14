نتنياهو: سأواصل مقاومة الضغوط وسندخل رفح ونكمل القضاء على ما تبقى من حماس

كتب محمد عبد المجيد

قال نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتال، قبل قليل، أنه سيواصل مقاومة الضغوط، مؤكدا على أنه سيعمل على دخول رفح لإكمال القضاء على ما تبقى من حماس، وتحقيق النصر، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.