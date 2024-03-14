اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال مشروع محور ناهيا بولاق

الخميس، 14 مارس 2024 12:09 ص
نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال مشروع محور ناهيا بولاق نائب محافظ الجيزة خلال تفقد الاعمال
كتبت - مرام محمد

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أجرى إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة المشروعات ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمراكز والمدن.

 

ووجه نائب محافظ الجيزة، بتذليل الصعوبات والمعوقات التى قد تواجه التنفيذ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المرورى الجديد.

 

واختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية بتفقد قرى المعتمدية وناهيا وأبو رواش لمتابعة الحالة العامة للنظافة والاشتغالات بداخل القرى، مشددًا برفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول بأول.

 







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