وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم الخميس:" في سياق الإجراءات الجوابية على العقوبات الأمريكية المتزايدة على المواطنين الروس بسبب دعمهم للكرملين والعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، جرى حظر دخول 227 أمريكياً إلى روسيا ضالعين في تطوير وتنفيذ وتبرير مسار الـ"روسوفوبيا" للإدارة الأمريكية الحالية والمتورطين كذلك بشكل مباشر في الأعمال المناهضة لبلدنا".

وأضاف البيان:" أن توسيع قائمة الحظر الروسية يهدف إلى تعزيز وعي واشنطن بالحقيقة البسيطة المتمثلة في أن أي محاولات عدوانية لن تمر دون عقاب وستلقى رداً حاسما من موسكو".