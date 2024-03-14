معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن العقد العرفى وإجراءات تقنينه

كتب أحمد حسنى

يتساءل البعض، عن قانونية العقد العرفى فى البيع والشراء، وإجراءات تقنينه، وكيفية الاعتراف به، و"اليوم السابع" يقدم معلومات قانونية حول العقد العرفى وقانونيته.

والعقود العرفية تنقسم إلى عدة أقسام، ولكل منها خصائصه وهى:

"العقد العرفى الذى لم يسجل بالشهر العقاري أو يقيد بالسجل العيني"

ترفع الدعوى ببطلانه أو بصوريته، أو بإبطاله أو بعدم الاعتداد به، دون قيد العريضة أو إشهارها، لأن الحكم فيها بالقبول أو الرفض لن يترتب عليه أى تغيير في صحيفة الوحدة العقارية للوحدة العقارية .

"العقد المقيد بالسجل العينى"

فيجب قيد الصحيفة بطلب بطلانه أو فسخه بصحيفة الوحدة العقارية، بالسجل العيني وإلا لا تقبل الدعوي.

"العقد المسجل طبقا لنظام الشهر العقارى"

فيكون تسجيل صحيفة دعوى بطلانه أو فسخه اختيارياً، إذ لا يرتب المشرع علي عدم تسجيل صحيفة دعوى بطلانه أو فسخه ثمة جزاء.