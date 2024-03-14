اليوم السابع
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الخميس، 14 مارس 2024 09:32 م
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معلومة قانونية.. اعرف الفرق بين الإفراج والبراءة فى 4 نقاط

الخميس، 14 مارس 2024 09:00 م
معلومة قانونية.. اعرف الفرق بين الإفراج والبراءة فى 4 نقاط أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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يختلط على المواطنين فهم مصطلح الإفراج، ويصعب عليهم التفرقة بينه وبين مصطلح البراءة، وتستعرض "اليوم السابع" الفرق بين القرارين، وهى كالآتي:

  1. قرار الإفراج يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الموضوع أما حكم البراءة فيصدر من محكمة الموضوع.
  2. يصدر قرار الإفراج لعدم كفاية الأدلة أو عدم توفر أسباب الإحالة أو الإفراج بكفالة أما حكم البراءة فيصدر لعدم ارتكاب المتهم للجريمة أو عدم وجود نص عقابى.
  3. الإفراج قرار والبراءة حكم 
  4. حكم البراءة يحول دون عودة إلى إجراءات التحقيق مجددًا أما قرار الإفراج فلا يحول دون العودة إلى إجراءات التحقيق عند توافر أدلة جديدة.






قرار الافراج

البراءة

قاضي التحقيق

المحكمة

النيابة




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