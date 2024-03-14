معلومة قانونية.. اعرف الفرق بين الإفراج والبراءة فى 4 نقاط

يختلط على المواطنين فهم مصطلح الإفراج، ويصعب عليهم التفرقة بينه وبين مصطلح البراءة، وتستعرض "اليوم السابع" الفرق بين القرارين، وهى كالآتي:
- قرار الإفراج يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الموضوع أما حكم البراءة فيصدر من محكمة الموضوع.
- يصدر قرار الإفراج لعدم كفاية الأدلة أو عدم توفر أسباب الإحالة أو الإفراج بكفالة أما حكم البراءة فيصدر لعدم ارتكاب المتهم للجريمة أو عدم وجود نص عقابى.
- الإفراج قرار والبراءة حكم
- حكم البراءة يحول دون عودة إلى إجراءات التحقيق مجددًا أما قرار الإفراج فلا يحول دون العودة إلى إجراءات التحقيق عند توافر أدلة جديدة.
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