معلومة قانونية.. اعرف الفرق بين الإفراج والبراءة فى 4 نقاط

كتبت أمنية الموجى

يختلط على المواطنين فهم مصطلح الإفراج، ويصعب عليهم التفرقة بينه وبين مصطلح البراءة، وتستعرض "اليوم السابع" الفرق بين القرارين، وهى كالآتي: