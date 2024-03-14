اليوم السابع
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الخميس، 14 مارس 2024 08:38 م
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مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

الخميس، 14 مارس 2024 02:27 م
مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة المساعدات الإنسانية
كتب زكى القاضى

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استمراراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة فى إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التى يتم إنزالها جواً بشمال قطاع غزة ، وذلك على مدار يومى 13-14 مارس 2024 بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد الدول المشاركة بالتحالف الدولى.
 
 
يأتى ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعى المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والإحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البرى بالتنسيق مع كافة القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الاشقاء الفلسطنيين من سكان قطاع غزة .






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