مصر تشارك بجناح مميز فى معرض فيينا الدولى للإجازات والسياحة والسفر

فيينا(أ ش أ)

شاركت مصر بجناح مميز فى معرض فيينا الدولى للأجازات والسياحة والسفر الذى بدأ أعماله اليوم الخميس، فى منطقة المعارض الكبرى فى العاصمة النمساوية فيينا ويستمر ثلاثة أيام.

أشرف على الجناح المصرى السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية ومحمد فرج المستشار السياحى لمصر فى ألمانيا والنمسا.

وقد افتتحت وزيرة الدولة النمساوية للسياحة سوزان كراوس فينكلر المعرض مع نخبة من قيادات شركات السياحة الدولية.

وقال بيان لهيئة المعارض النمساوية اليوم أن المعرض هذا العام يتضمن العديد من البرامج والأحداث البارزة أكثر من أى وقت مضى كما يجمع العديد من مقدمى الخدمات المعروفين فى صناعة السياحة، موضحا أن الدولة الشريكة هذا العام هى جمهورية التشيك.



وأوضح البيان أن المعرض تضمن شروحا حول عروض السفر المميزة حول العالم كما تجرى العديد من المسابقات للفوز برحلات سياحية رائعة.