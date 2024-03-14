اليوم السابع
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متظاهرون يقتحمون مقر صحيفة نيويورك تايمز احتجاجا على انحيازها لإسرائيل فى حرب غزة

الخميس، 14 مارس 2024 11:35 م
متظاهرون يقتحمون مقر صحيفة نيويورك تايمز احتجاجا على انحيازها لإسرائيل فى حرب غزة متظاهرون مؤيدون لفلسطين
وكالات

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اقتحم متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية مبنى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الخميس، احتجاجا على انحياز الصحيفة لإسرائيل فى الحرب المستمرة على قطاع غزة.

 

وبحسب وسائل إعلام أمريكية تجمع متظاهرين أمام مبنى الصحيفة فى منطقة مانهاتن، بمدينة نيويورك، مرتدين قمصانا كتب عليها "الحرية لفلسطين" ورددوا شعارات تتهم الصحيفة بـ"المشاركة فى الإبادة الجماعية بقطاع غزة".

 

وأضاف أن نحو 100 متظاهر استطاعوا الدخول إلى بهو المبنى رغم الإجراءات الأمنية المشددة للشرطة، وأشار المراسل، إلى توقيف الشرطة لبعض المتظاهرين المقتحمين للمبنى.

 

وذكرت تقارير إعلامية أن المتظاهرين شبكوا أذرعهم ومنعوا موظفى الصحيفة نيويورك تايمز من الوصول إلى مكاتبهم فى مبنى وسط مانهاتن.

 

ويعد الاقتحام هو الثانى من نوعه حيث سبق واحتل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين بهو صحيفة نيويورك تايمز فى 11 نوفمبر الماضى، مطالبين بوقف فورى للعدوان الإسرائيلى على غزة واتهموا الصحيفة بالانحياز لإسرائيل فى تغطيتها للحرب على غزة.







فلسطين

نيويورك تايمز

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مانهاتن




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