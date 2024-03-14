اليوم السابع
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كنيسة قصر الدوبارة تنظم سحور المحبة بحضور مسلمين وأقباط.. صور

الخميس، 14 مارس 2024 02:16 ص
كنيسة قصر الدوبارة تنظم سحور المحبة بحضور مسلمين وأقباط.. صور سحور المحبة
كتب: محمد الأحمدى - تصوير حسين طلال

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نظمت كنيسة قصر الدوبارة بالتحرير سحور الوحدة الوطنية، بمشاركة الدكتورة إيفا بطرس مسئول لجنة الإغاثة الإنسانية بالكنيسة، وعدد من الأطباء المسلمين والأقباط.
 
وشهدت الكنيسة أجواء رمضانية تمثلت فى وجود فوانيس رمضان والخيم الرمضانية وأغاني: رمضان جانا، ورمضان فى مصر حاجة تانية، وحلو يا حلو.
 
وتحرص كنيسة قصر الدوبارة كعادتها السنوية على تنظيم سحور المحبة بحضور ومشاركة العديد من المواطنين الذين يتبادلون التهنئة بشهر رمضان والصوم الكبير، ويكون تجمع متميز كتعبير عن الوحدة الوطنية.
 
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سحور الكنيسه

السحور فى الكنيسه

سحور الكنيسه الانجيليه




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