عادل إمام زارها.. حكاية أقدم ساحة للدورات الرمضانية بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية - أحمد الزغبي

أجري اليوم السابع بثا مباشرا، من منطقة محرم بك في محافظة الإسكندرية، التى تستضيف أكبر دورة رمضانية تقام في المحافظة تحت مسمى دورة الفلكي، والتي تعد أقدم وأشهر الدورات الرمضانية التي تأسست عام 1976 لمحبى كرة القدم، وتضم فرق ولاعبين من مختلف أنحاء الإسكندرية وكافة الأعمار.

يتجمع أهالى الإسكندرية طوال شهر رمضان المبارك كل عام، كي يشاهدوا مباريات هى الأكبر فى تاريخ الدورات الرمضانية بساحة الفلكى، التي تقام فيها مباريات كرة القدم لكافة المناطق بالإسكندرية.

وقال الكابتن محمد شاهين لـ"اليوم السابع"، أن ساحة محرم بك التي بها الدورة الرمضانية تخرج منها كبار اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم في أندية الدوري الممتاز، ومنهم من لعب للمنتخب الوطني وشهدت الدورة الرمضانية حضور الكابتن محمد لطيف وأذاع مباريات الدورة الرمضانية، ومنهم لاعبين كبار ما زالوا يأتون إلى الدورة الرمضانية منهم، أحمد ساري، وأحمد الكأس.

وأشار الكابتن محمد شاهين، أحد مؤسسي الدورة الرمضانية الفلكي بمنطقة محرم بك، إلى أن الدورة الرمضانية يشارك فيها فرق من جميع أنحاء المحافظة، ويتم اختيار فرق على مستوى عالي في كرة القدم، وأن الدورة الرمضانية تأسست عام 1976 لمحبى كرة القدم، وتضم فرق ولاعبين من مختلف أنحاء الإسكندرية وكافة الأعمار، وتخرج منها كبار اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم فى الساحات الرياضية والملاعب، والزعيم عادل إمام جاء فى فترة الثمانينات ليحضر المباريات فى شهر رمضان المبارك، وكان ذلك أثناء بدء تصوير فيلم الحريف.



اعداد كبيرة لمشاهدة الدورة الرمضانية في الإسكندرية



الدورة الرمضانية في الإسكندرية



دورة الفلكي الرمضانية في الإسكندرية