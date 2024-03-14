صعود مؤشرات البورصة بجلسة الخميس باستثناء قطاعى التعليم والخدمات المالية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.7%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.3%، يليه قطاعا السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.9%، وصعد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.5%، 2.1%، على التوالي.

وقفزت قطاعات مواد البناء، وخدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك بنسبة 1.8%، 1.5%، 1.2%، 1.1%، على التوالي، وزادت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.1%، على الترتيب، فيما تراجعت قطاعات الخدمات التعليمية، والطاقة والخدمات المساندة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، 1.1%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.065 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 497.4 مليون ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.1 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.8%، والعرب على 8.95%، واستحوذت المؤسسات على 41.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 5 ملايين سهم، 45.5 مليون جنيه، 104.7 مليون جنيه، 49.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 153.7 مليون جنيه، 50.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 31316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13345 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 6884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 9873 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 7008 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1503 نقطة.