شيخ الأزهر فى برنامج الإمام الطيب: اسم "الحكم" لا يطلق إلا على الله

إبراهيم حسان

تناول الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شرح ربط اسم الله عز وجل بالآية الكريمة: " أفغير الله أبتغي حكما"، قائلا: "اسم الحكم من أسماء الله الحسنى، ورد في القرآن الكريم مرة واحدة، والحكم معناه القاضي العادل الذي يكون عدله عدلا مطلقًا، لا شائبة فيه من ظلم ولا مجاملة ولا خطأ، والحكم في هذا المعنى لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى".

أضاف شيخ الأزهر، في برنامج الإمام الطيب المذاع عبر قناة dmc: "كل أحكام الله تدل على الإتقان، ومن هنا حكمه في الكون عادلة، وهذا يدل على الإتقان الشديد في العالم العلوي والسفلي والإنسان، وهنا العلماء يستدلوا بأمور عجيبة جدا في خلق الإنسان تدل على الإتقان، وعندما نقرأ أجسامنا تقشعر من دقة الإتقان، والحكم تعني الذات التي تثبت لها بالتفرد المطلق في العدل".

وأردف شيخ الأزهر: "الحكمة من هذا التقارب اللفظي بين حكم وحاكم وحكيم؟ المشتقات أصلها المصدر في اللغة، لكن تختلف صيغة البناء، وحاكم مأخوذة من الحكمة، وأصل الحاحكم والحكيم والحكم أصلها المنع، بمثلا الحكم منع للإنسان أن يتعدى هذا الحكم، ومنه الحكمة وتطلق على معاني عديدة، بعضهم وصل بها إلى 15 معنى، منها العقل والعلم والإتقان وفي القرآن الكريم على علم الدين والنبوة".