زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى: نتنياهو عقبة فى طريق السلام

وكالات

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "عقبة كبيرة أمام السلام" في المنطقة، مؤكداً أن "رفض إسرائيل لحل الدولتين خطأ فادح.. لأنه الحل الوحيد الواقعي والمستدام"، مشدداً أنه على تل أبيب أن تجري "تصحيحات كبيرة في المسار" لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.

وأوضح شومر أن نتنياهو أصبح "عقبة كبيرة أمام السلام، بسبب خضوعه في كثير من الأحيان لمطالب (اليمينيين) المتطرفين (في إشارة إلى الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير)". ودعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى تقديم "مساعدات إنسانية كبيرة" لقطاع غزة.

وحث شومر جميع الأطراف المشاركة في التفاوض على القيام بكل ما هو ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار، واتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، لافتاً إلى أنه "يدعم وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار".

وفي يناير الماضي، صرح شومر للصحافيين أن الديمقراطيين في المجلس يبحثون فرض شروط على المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت في وقت سابق الخميس، أن حصيلة الضحايا في حرب إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 31 ألفاً و341، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 73 ألفاً و134.