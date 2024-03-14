روسيا تمنع 227 أمريكيا من دخول البلاد لتنفيذهم إجراءات معادية لموسكو

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس أن روسيا منعت دخول 227 أمريكيا متورطين في تعزيز وتنفيذ سياسة العداء للروس التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية.



وذكرت الخارجية الروسية وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أنه "في سياق الإجراءات الانتقامية للتوسع المستمر للعقوبات التي تفرضها السلطات الأمريكية بشكل جماعي ضد المواطنين الروس لدعمهم الكرملين والعملية العسكرية الخاصة، حظر الاتحاد الروسي دخول 227 أمريكيًا شاركوا في تطوير وتنفيذ وتبرير القرار".



وأضافت الوزارة أن "المسار المعادي للروس الذي تتبعه الإدارة الأمريكية الحالية، وكذلك أولئك المتورطين بشكل مباشر في الأعمال المناهضة لروسيا".

وحددت الوزارة أن حظر الدخول ينطبق على أفراد محددين في السلطة التنفيذية ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام والدوائر الأكاديمية، "الذين يشاركون بانتظام في هجمات معادية أو نشر افتراءات وافتراءات صريحة حول سياسات روسيا الخارجية والداخلية".



وتابعت "بالإضافة إلى الإعلان عن أن عددًا من المنظمات الإنسانية الأمريكية غير الحكومية التي تستخدمها السفارة الأمريكية في موسكو لتجنيد عملاء النفوذ غير مرغوب فيهم في الاتحاد الروسي، فإن التوسيع الحالي لقائمة الإيقاف الروسية يهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز وعي واشنطن الانعكاسي بانتهاكات حقوق الإنسان".



ولفتت الوزارة إلى أن القائمة تشمل "المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، والسفير الأمريكي السابق لدى روسيا جون سوليفان، والنائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي السابق ويندي شيرمان، وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاصين نيل سومرز وآرون ستيكيتي، ونائب قائد الجيش الأمريكي أندرو روهلينج، ومساعده وزيرة الطاقة النووية كاثرين هوف، النائب الأول لمساعد الوزير جولي سيركويرا، الوزير المساعد أندرو لايت، مساعد وزير التجارة للصناعة والتحليل، جرانت هاريس، وكيل وزارة التجارة للملكية الفكرية كاثي فيدال، الوزير المساعد للتجارة الدولية والتنمية أليكسيا لاتورتو ومساعد وزير الخزانة لأمن الاستثمار بول روزين، ومساعد المدعي العام بروس شوارتز نائبًا وعددًا من كبار ممثلي الوكالات والإدارات الأمريكية".



وتضمنت القائمة ممثلين عن شركات الأمن الأمريكية الخاصة وشركات الأسلحة العاملة في صناعات الدفاع والفضاء، بما في ذلك إنتاج الطائرات المقاتلة وصواريخ، بالإضافة إلى ذلك، تم حظر دخول الاتحاد الروسي على كتاب الأعمدة في صحيفة واشنطن بوست جوزيف ماركس، جوزيف مين، إلين ناكاشيما، تيم ستاركس، المراسل الخاص لوكالة أنباء صوت أمريكا (المعترف بها في الاتحاد الروسي كمنفذ إعلامي أجنبي) جيف سيلدين، والصحفي في نيويورك تايمز روبرت وورث.



وفي المجمل، تضم قائمة الإيقاف الروسية حاليًا 2078 مواطنًا أمريكيًا.