رمضان فرصة.. أطعمة تساعد على الإقلاع عن التدخين

كتبت فاطمة ياسر

الإقلاع عن التدخين أمر صعب ولكن هناك أشياء كثيرة يمكن أن تساعدك على تحقيق هدفك، فخلال شهر رمضان قد يسهل عليك الأمر، بسبب الصيام لعدد ساعات طويلة، ووفقا لموقع healthshots هناك بعض الأطعمة التي تساعدك في الإقلاع عن التدخين، ومنها:

- الأطعمة الغنية بفيتامين سي

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، مثل البرتقال والفراولة والفلفل الحلو، يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في النيكوتين. من المعروف أن فيتامين C يعزز قدرة الجسم على امتصاص النيكوتين وإخراجه من النظام بشكل أكثر كفاءة. في الواقع، فيتامين C يعزز جهاز المناعة، الذي قد يكون أضعف بسبب التدخين، ويعزز الصحة العامة أثناء عملية الإقلاع عن التدخين. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الأطعمة المليئة بفيتامين د وفيتامين ب 12 مفيدة أيضًا للمدخنين، حيث من المعروف أن التدخين يسبب انخفاض امتصاص العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى نقصها.

- منتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان مثل الحليب والقشدة والزبدة واللبن والجبن على مركب يسمى الكازين، والذي وجد أنه يقلل الرغبة في النيكوتين، فمن المعروف أن الحليب ومنتجات الألبان يغيران طعم تدخين السجائر، مما قد يساعد في الإقلاع عن التدخين إذا كان الشخص على استعداد لذلك.

- الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات فعالية لتجنب التدخين. إنه غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على مركب يسمى إيبيغالوكاتشين جالاتي (EGCG)، والذي ثبت أنه يقلل من الرغبة الشديدة في النيكوتين وأعراض الانسحاب مثل الرغبة القوية في التدخين، والأرق، وصعوبة النوم، وما إلى ذلك. شرب الشاي الأخضر طوال اليوم يمكن أن يساعد في الحد من التدخين. الرغبة الشديدة في التدخين وتوفر تأثيرًا مهدئًا، مما يجعلها بديلاً ممتازًا للوصول إلى السيجارة.

- مضغ العلكة "اللبان"

تعتبر بمثابة إلهاء عن الرغبة الشديدة في التدخين ويبقي فمك مشغولاً، مما يقلل من الرغبة في التدخين اختر العلكة الخالية من السكر لتجنب السعرات الحرارية غير الضرورية والحفاظ على صحة الفم. كما أن مضغ العلكة يحفز إنتاج اللعاب، والذي يمكن أن يساعد في طرد السموم من الجسم وتقليل الرغبة في التدخين.

- الفواكه والخضراوات

يمكن أن يساعد تناول الوجبات الخفيفة من الفواكه والخضروات في إشباع الرغبة الشديدة مع توفير الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية لدعم الصحة العامة. يمكن أن تكون الخضروات المقرمشة مثل الجزر والكرفس مفيدة بشكل خاص لإشباع الرغبة الشديدة في الفم المرتبطة بالتدخين. بالإضافة إلى ذلك، توفر الفواكه حلاوة طبيعية دون الإضافات الضارة الموجودة في السجائر، مما يجعلها بديلاً أكثر صحة لإشباع الرغبة الشديدة.