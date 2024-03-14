اليوم السابع
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رئيس الصومال: ملتزمون بالقضاء على الإرهاب فى ربوع البلاد

الخميس، 14 مارس 2024 09:23 م
رئيس الصومال: ملتزمون بالقضاء على الإرهاب فى ربوع البلاد حسن شيخ محمود
أ ش أ

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أكد رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، أن الحكومة ملتزمة بالقضاء على ميليشيات الشباب الإرهابية فى كافة ربوع البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين فى مقر قيادة الشرطة الوطنية، حيث تم مناقشة تسريع عمليات تحرير البلاد من مليشيات الخوارج الإرهابية، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).

واستمع رئيس الصومال إلى شرح مفصل من المسؤولين المعنيين، كما دعا فى الوقت ذاته إلى تشديد أمن العاصمة، والتصدى لكل ما من شأنه الإضرار بالأمن العام.

 







الصومال

حسن شيخ محمود

حركة الشباب

الإرهاب




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