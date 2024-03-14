رئيس الصومال: ملتزمون بالقضاء على الإرهاب فى ربوع البلاد

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أكد رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، أن الحكومة ملتزمة بالقضاء على ميليشيات الشباب الإرهابية فى كافة ربوع البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين فى مقر قيادة الشرطة الوطنية، حيث تم مناقشة تسريع عمليات تحرير البلاد من مليشيات الخوارج الإرهابية، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).

واستمع رئيس الصومال إلى شرح مفصل من المسؤولين المعنيين، كما دعا فى الوقت ذاته إلى تشديد أمن العاصمة، والتصدى لكل ما من شأنه الإضرار بالأمن العام.