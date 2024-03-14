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دعاء اليوم الرابع من رمضان.. احفظنى بحفظك وسترك

الخميس، 14 مارس 2024 05:30 ص
دعاء اليوم الرابع من رمضان.. احفظنى بحفظك وسترك دعاء
كتب لؤى على

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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، واليوم ننشر دعاء اليوم الرابع من رمضان.
 
 
وقد أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

دعاء اليوم الرابع من رمضان وما جاء عن النبى..

وقد دعا النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى اليوم الرابع من رمضان، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَأَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْنِى بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ".

 







دعاء اليوم الرابع من رمضان

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