دعاء اليوم الرابع من رمضان.. احفظنى بحفظك وسترك

كتب لؤى على

ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، واليوم ننشر دعاء اليوم الرابع من رمضان.

وقد أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.