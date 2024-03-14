خيط الجريمة.. كيف أنهى عاطلان حياة أم صديقهما لسرقة 4000 جنيه بكفر الشيخ؟

كتب سليم على

يقدم"اليوم السابع" فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة"، والتى تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهدت قرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ جريمة بشعة، بعدما أقدم عاطلان من أبناء القرية على قتل سيدة بغرض سرقتها من أجل الإنفاق على شراء المخدرات.

تفاصيل الواقعة بدأت فى 12 أبريل 2023 حيث مر المتهمان "أ.و" 18 سنة، و"ر.م" 38 سنة بضائقة مالية منعتهم من شراء مخدرات، فقررا سرقة أم صديقهما التى كانت تعاملهم مثل ابنها، ووضعا خطة محكمة بعد تأكد غياب صديقهما عن المنزل وإقامتها بمفردها، بأن توجه المتهم الثانى إلى منزلها للتحدث معها وغافلها ووضع لها "عقار منوم" فى كوب الشاى، وعقب ذلك غادر المسكن وتقابل مع المتهم الأول وتوجها سويًا لتنفيذ مخططهما الإجرامى فقفز الأول سور المسكن ودخل من نافذة المرحاض وفتح باب المسكن للمتهم الثانى فدخلا سويًا إلى غرفة نوم المجنى عليها.

وقام المتهم الثانى بتفتيش المجنى عليها فوجد جيب جلبابها مغلق بالخيط وبه مبلغ مالى فقرر إشعال قداحة فيه لخرقه، فتنبهت لأمره وآنذاك عمد المتهم الأول لشل حركتها بينما أحكم المتهم الثانى وشاح رأسها "إيشارب" حول جيدها ونزعه عنها بقوة، وسرقا مبلغ 4 الآف جنيه والمملوك للمجنى عليها، واستوليا عليه بعد تنفيذهما جريمة قتلها وفرا هاربين.