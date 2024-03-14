خبير اقتصادى: التدفقات النقدية من الاستثمار والمصريين فى الخارج وراء تراجع الدولار

‏كتب عبد الحليم سالم

كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال هيكل، أن الفضل الأساسي لتراجع سعر الدولار يرجع إلى آلية السعر المرن، التي ينتهجها البنك المركزي مؤخرا، والتي أدت لتحقيق نجاح كبير.

‏وتراجع سعر الدولار في البنوك إلى نحو 47 جنيها وسط توقعات باستمرار هذا التراجع حتى يصل إلى 40 جنيها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

و‏أضاف جمال هيكل، أن هذا التراجع يرجع إلى عدة أسباب منها عودة المستثمرين إلى شراء أذون الخزانة المصرية، ‏بالإضافة إلى عودة القنوات الرسمية عبر البنوك لتحويلات المصريين بالخارج، وكذلك إيداع المصريين في الخارج اموالهم في البنوك بعيدا عن التجارة فيها في تلك الدول، أو إلى قنوات غير البنوك.

أيضا من أحد أسباب تراجع الدولار هو مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وما دخل منها من تدفقات للعملة الأجنبية، بالإضافة إلى التدفقات القادمة من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وعلى تدفقات قادمة لمصر من الاتحاد الأوروبي ومن الاستثمارات، وهو ما يساهم في استمرار تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة.