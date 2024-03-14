خالد الجمل: الدكتور على جمعة تطرق لخمس قضايا هامة ببرنامجه نور الدين.. اعرف التفاصيل

كتب: لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب ب وزارة الأوقاف ، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً،مضيفا ان الحلقة الثالثة أكدت على عدد من الأمور الهامة:

1- سؤال (ربنا عنده كام سنة - سبحانه وتعالي)

- أجاب فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة إجابة رائعة محترفة قلما نجد فقيها يتقن هذا الأسلوب في اجابته عن مثل هذه الأسئلة العقدية .. حيث قال فضيلته ان الله خارج دائرة التقييم أصلا لأن الله خارج دائرة الزمان والمكان وأقول لعل صعوبة شرح هذا السؤال في كيفية شرحه لصغار السن بأن تشرح لهم أن الله ليس مثلنا أو مثل غيرنا فهو سبحانه وتعالي (ليس كمثله شئ) وهذا ما نجح فضيلة الشيخ في شرحه وبسيط معناه باحترافية شديدة.

2- سؤال (ليه ربنا خلقنا ؟)

- في اجابة هذا السؤال احسن فضيلة الدكتور عندما بدأ بقوله (أن الله لما خلقنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) ولعل هذه افضل طريقة للإجابة علي هذا السؤال وذلك حتي يتبين للسائل أن الهدف الأساسي الاول لخلق الانسان هو عبادة الله ثم نعمل ونجتهد وتنقدم كل ذلك لعبادة الله

- وان الله جعل لكل مخلوق طريقة في عبادته وجعل الانسان مكلف بالاختيار لذلك كما ذكر فضيلته لو أن الانسان اخلص في عبادته صار افضل من الملائكة لأن لديه الاختيار.

3- سؤال (ليه مش بنشوف ربنا)

- أيضا أجاب فضيلة الشيخ علي هذا السؤال بحرفية ومهارة دعوية شديدة ولافتة ... حيث انه استحضر الدليل العلمي أولا علي استحالة رؤية الأجسام الا بظروفها المساعدة علي رؤيتها فنحن مثلا لا نري موجات الراديو بعيوننا كما اننا لا نري في الظلام لأن الضوء الذي يجب ان ينعكس علي الأجسام حتي تستطيع العين رؤيتها ..وهذا يستحيل مع الله اصلا لأن الله ليس مخلوقا تعالي الله سبحانه وتعالي.

4- سؤال (لماذا خلق الله العرش؟)

- كانت هذه الإجابة أيضا من الإجابات غير السهلة علي كثير من الشيوخ والدعاة والتي أجاد فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة في الإجابة عليها بطريقة رائعة حيث قال في ثبات وهدوء علمي ان الشريعة لم تصف لنا المادة التي خلق منها العرش قد تكون من انفس واغلي المواد أو من مادة اغلي مما نعرف، لكن الأهم هو معني خلق عرش الرحمن وهو حتي يعرف المخلوق قدر الاجلال والتعظيم للخالق العظيم وهو الله .. وحتي يطمئن كل مخلوق أن الله العظيم هو الملك المهيمن المسيطر .

5- سؤال (من خلق الله - سبحانه وتعالى؟)

- رد الدكتور بثباته المعروف واسلوبه المرح مع تلاميذه ... وافضل ما فعله هو انه اكد علي ان الله خارج إطار الزمان وهذا ما اتفق عليه تلاميذه معه من قبل لذلك كيف سنقول أن هناك من خلقه أن كان هو جل وعلا خارج دائرة الزمان اصلا لأن الخالق، وجب أن يكون قبل المخلوق فكيف يكون ذلك؟

حلقة جميلة ثرية بالقضايا العقائدية الهامة والممتعة والتي يجب أن يتعلمها كل إنسان عاقل.