حكاية أثر.. مسجد العمراوى فى المنيا تحفة شامخة على الطراز الإسلامى

المنيا -حسن عبد الغفار

تزخر محافظة المنيا، بالكثير من المساجد التاريخية، التى تحكى تاريخ فن العمارة الاسلامية فى كثير من العهود ومن بينها مسجد الوداع أو مسجد العمراوى أول مسجد جامع بنى فى المنيا، ويطل على النيل ويسمي بالعمرواي نسبة إلي فاتح مصر عمرو بن العاص، وتوالت أعمال تجديد الجامع التي كان آخرها في العصر العثماني عام 1150ﻫ.

ويقع المسجد في مدخل مدينة المنيا من ناحية الطريق الصحراوى الشرقى، ومدخل المنيا من الناحية الشرقية، وقد تم بناء المسجد على الطراز الفاطمي و يتكون من مربع مكشوف تحيط به أربع أروقة أكبرها رواق القبلة، والتخطيط العام للمسجد مربع تقريبا.

تشغل الواجهة الشمالية ست نوافذ بخشب الخرط الصهريجي، يعلو ذلك نوافذ مزدوجهة (قندليات) ، ويتوسط المدخل الشمالي الواجهة صف الشرفات المثلثة من الخارج ، وتشغل الواجهة الشرقية أربع دخلات مستطيلة بكل منها نافذة مزدوجه معقوده بعقد نصف دائري ، وتشغل الواجهة الجنوبية أربع نوافذ خشبية تعلو ثلاث منها نوافذ مزدوجة معقوده في دخلات مستطيلة معقوده صغيرة ، أما النافذة الرابعة فتعلوها فتحة مستطيلة الشكل ، ويوجد في وسط الجدار الجنوبي أربع نوافذ مستطيلة صغيرة وجميع النوافذ بخشب الخرط ، وتعلوها خمس جامات مستديرة .

يتوسط الواجهة الغربية المدخل الرئيسي للمسجد وقد بني من الحجر الملون بالتبادل ما بين الأسود و الأحمر ، ويمثل دخلة معقودة بعقد نصف دائري فتحت بها فتحة مستطيلة يتوجها عقد ثلاثي ، وعلي جانبي الباب مكسلتان من الحجر ويعلو فتحة الباب نافذة بخشب الخرط ، وعلي العتب كتابات نصها "بسم الله الرحمن الرحيم وتم تجديد المسجد فى عهد الأمير مصطفى كاشف في محرم 1149ﻫ" 1737م.

على الصحن فوق الرواق الشمالي ، كذلك يوجد في الركن الشمالي الشرقي حجر مزولة أثرية نقش عليها تاريخ الصنع " عمل حسن في 3 صفر 1193" (1779م).

قال محمود رجب محمود مفتش آثار المنيا الشمالية، لليوم السابع، أن مسجد العمراوى أقدم مساجد المنيا، وهو أعرقها وسمى بجامع العمراوى لان اى مسجد يبنى فى المدينة كان يطلق عليه العمراوى نسبة لعمرو ابن العاص وتاريخ تجديد المسجد كان فى 843 هجريا ولم يستدل على تاريخ البناء حتى الأن ، كما أطلق عليه مسجد الوداع، لانه كان يستقبل الموتى ويصلى عليهم قبل الدفن ونقلهم لشرق النيل.

واضاف محمود قائلا أن المسجد منخفض عن الارض وتخطيطه العام عباره عن صحن يتوسط المسجد تحيط به 4أروقه اكبرهم رواق القبلة او بيت الصلاه، ويفصل بيت الصلاه عن باقى الاروقه حزام من الخشب، هذه الاروقه عبارة عن مجموعة من البوائك وهى عبارة عن مجموعة اعمدة ترتكز على عقود وهى أعمدة مختلفه منها الحجر الجيرى والجرانيت.

وأوضح محمود، أن المسجد ما يميزة ايضا المحراب الذى يرتكز على اعمده وبه مجموعه من البلاط الملون من الخزف العثمانى، الى جانب ذلك المنبر ومكتوب عليه تاريخ تصميمه فى 1150هجريا وعليه كتابات عن طريق الحفر الغائر وله بابين يطلق عليهما أبواب الروضه، وكان سبب ذلك ان حاكم المدينه يدخل منهما حتى لا يقطع الصلاة فى يوم تجمع المسلمين فى صلاة الجمعة والمناسبات.

واشار محمود إلى أن المسجد يوجد به أيضا لوحة المرسوم الضريبى والتى ينقش عليها كتابات مثل الضرائب أو التخفيضات، ذلك المرسوم يقع عند المدخل الشمالى للمسجد وهو عبارة عن لوحة من الحجر، يكتب عليها حاكم المدينة التعليمات الخاصة بالضرائب.





مسجد العمراوى اول مسجد جامع بنى فى محافظة المنيا (1)

مسجد العمراوى اول مسجد جامع بنى فى محافظة المنيا (2)



مسجد العمراوى اول مسجد جامع بنى فى محافظة المنيا (3)



مسجد العمراوى اول مسجد جامع بنى فى محافظة المنيا (4)



مسجد العمراوى اول مسجد جامع بنى فى محافظة المنيا (5)



مسجد العمراوى اول مسجد جامع بنى فى محافظة المنيا (6)



مسجد العمراوى اول مسجد جامع بنى فى محافظة المنيا (7)

مسجد العمراوى اول مسجد جامع بنى فى محافظة المنيا (8)



مسجد العمراوى اول مسجد جامع بنى فى محافظة المنيا (9)



مسجد العمراوى اول مسجد جامع بنى فى محافظة المنيا (10)