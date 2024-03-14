اليوم السابع
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بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات...

جهاز أكتوبر: 24 مارس موعد فتح مظاريف طرح حق استغلال أماكن انتظار المركبات

الخميس، 14 مارس 2024 08:00 ص
جهاز أكتوبر: 24 مارس موعد فتح مظاريف طرح حق استغلال أماكن انتظار المركبات م. عادل النجار- رئيس جهاز أكتوبر
كتب أحمد حسن

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حدد جهاز مدينة 6 أكتوبر، يوم الأحد الموافقة 24-3-2024 موعدا لفتح المظاريف المغلقة لطرح حق استغلال أماكن انتظار المركبات بالمدينة بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات بعدد 7 مزايدات بالمظاريف المغلقة،.

 

 وأشار المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز ،  إلى أن المناطق التي تم طرحها تشمل: موقع رقم 1 بين القطعتين رقم (۲۷- ۲۸ ) محور 47 /100 بمساحة ٣٧٢٠م٢ ، وموقع رقم 2 بين القطعتين ( ۳۸ – ۳۹) محور 47 /100 بمساحة ٥٥٢٠ م٢، وموقع رقم3 بين القطعتين رقمي ( 41 – 50/1) محور 47 /100 بمساحة ٧٠٨٠م٢، وموقع رقم 4 بين القطعتين ( 50/ 6 ـ ٥٤) محور 47 /100 بمساحة ٩٧٢٠م2، وموقع رقم 5  بين القطعتين ( ٦٧ - ٦٨) محور 47 /101 بمساحة ٤٢٦٠م٢، وموقع رقم 6 بين القطعتين ( 4 – 5) مرکز خدمات الحي الخامس والسادس بمساحة ٢٥٦٠م٢، وموقع رقم 7 مكان انتظار بجوار جهاز المدينة " أرض المعارض "، وتشمل 4  قطع،  قطعة رقم 1 بجور حلو الشام، وقطعة رقم 2 بجوار محلات الجهاد، وقطعة رقم 3 بجوار محلات الجهاد والمجد، وقطعة رقم 4 أسفل المظلات بمساحة اجمالية ١٩٤٧ م٢.

 

 







وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

اماكن انتظار السيارات




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