تكدس المواطنين فى المحافظات لبيع الدولار بمكاتب الصرافة.. صور

كتب محمود عسكر

شهدت شركات الصرافة في عدد من المحافظات اقبالا كبيرا من المواطنين، لبيع العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، واستبدالها بالجنيه المصري، الذي يشهد ارتفاعا أمام الدولار بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة.

وتكشف الصور من أمام مكاتب الصرافة في المحافظات، طوابير من المواطنين الذين اصطفوا لبيع الدولار، بعدما شهداوا استمرار تراجع قيمته في البنوك منذ قرارات البنك المركزي بترك قوانين العرض والطلب لتحدد السعر العادل للجنيه أمام الدولار، حيث وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.70 جنيه.

وأظهرت الصور تكدس المواطنين أمام الصرافات بشكل كبير، للتخلص مما بحوزتهم من الدولار قبل أن يخسر المزيد من قيمته أمام الجنيه.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجياً لمعدلاتها، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء، نظراً لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وكذا الحملات التي تشنها وزارة الداخلية حالياً على المُتاجرين بالعملة، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، مضيفاً أن البنوك ومكاتب الصرافة، بدأت وفقاً لما أكده لي السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، في استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، مشيراً إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الدولة ستوفر كل المطلوب في هذا الشأن، كما أن هناك خطة حالياً لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.



تكدس المواطنين أمام مكاتب الصرافة تكدس المواطنين أمام مكاتب الصرافة



طوابير أمام الصرافة

مكتب صرافة



شركة صرافة



الأهلي للصرافة



طوابير المواطنين