تعرف على خريطة مترو الإسكندرية ومحطاته

كتب سيد الخلفاوى

بدأت وزارة النقل تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بمحافظة الإسكندرية، وينشر اليوم السابع تفاصيل وخريطة مسار مترو الإسكندرية والمحطات والمراحل الخاصة به.



1. المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر)



2. يمتد مسار المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية.



3. المترو سيكون سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى محطة الظاهرية .



4. الجزء العلوى بطول 14.2 كم من محطة الظاهرية حتى ما بعد محطة طوسون .



5. يعود سطحياً بعد محطة طوسون حتى محطة أبو قير بطول 1 كم .



6. عدد المحطات 20 محطة " وتم إضافة (5) محطات جديدة وهي : ميامي – محمد نجيب – كفر عبده – سبورتنج – باب شرق" .



7. محطات المشروع هى: أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المنتزه ـ المندرة ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر.



8. تبلغ السرعة التجارية 80 كم/ساعة.