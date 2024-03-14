تراجع هامشى للاستهلاك المحلى من السولار ويسجل مليون و213 ألف طن نوفمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

سجل الاستهلاك المحلي من السولار تراجعا هامشيا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ اجمالى الاستهلاك نحو مليون و213 ألف طن في شهر نوفمبر الماضى، بينما كانت نحو مليون و214 ألف طن فى شهر نوفمبر عام 2022، بتراجع بلغ ألف طن فقط.

وشهد الإنتاج المحلي من السولار تراجعا أيضا خلال نفس الفترة، حيث بلغ نحو 753 ألف طن فى شهر نوفمبر الماضى، مقابل 874 ألف طن فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 121 ألف طن.

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الاستهلاك المحلي من البوتاجاز شهد ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 298 ألف طن في شهر نوفمبر الماضي "مبدئى"، ارتفاعا من 289 ألف طن فى شهر نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت 9 آلاف طن.

وتراجع الاستهلاك من الغاز الطبيعي ليصل إلى نحو 3 ملايين و634 ألف طن "مبدئى" في شهر نوفمبر 2023، بينما كانت نحو 3 ملايين و533 ألف طن في شهر نوفمبر المناظر له عام 2022، بزيادة بلغت 101 ألف طن، أما الإنتاج من الغاز فقد خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ نحو 3 ملايين و491 ألف طن، مقابل 4 ملايين و57 ألف طن فى شهر نوفمبر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 566 ألف طن، كما تراجع انتاج الزيت الخام والمكثفات لمستوى مليونى و415 ألف طن فى نوفمبر 2023، مقابل مليوني و443 ألف طن في نفس الشهر عام 2022.