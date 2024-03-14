وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن عددا من المسافرين القادمين على متن طائرة من بروكسل وصلوا صباح اليوم إلى مدينة "شنجن" الواقعة جنوبي الصين.. مشيرة إلى أن سياسة الإعفاء الجديدة تسمح لمواطني الدول الست من دخول الصين من أجل العمل والسياحة وزيارة العائلة وغيرها لمدة تصل إلى 15 يوما.

وأضافت القناة أن سياسة الإعفاء سارية من اليوم حتى 30 نوفمبر المقبل.