اليوم.. محاكمة متهم تسبب في وفاة سائق

كتب أحمد حسني

تنظر محكمة جنح الشروق اليوم الخميس، محاكمة متهم تسبب في وفاة سائق في حادث مروري بمدينة الشروق، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم اصطدم بالمجني عليه على طريق الشروق، ما تسبب في إصابته التي تسببت في وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وتلقت النيابة تقريرا طبيا يفيد بوصول المجني عليه إلى المستشفى مصاب بجروح ونزيف داخلي قبل وفاته.

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.