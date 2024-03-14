النيابة تطلب التقارير الطبية لـ حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر بعد وفاتها

كتب أحمد حسني

طلبت النيابة العامة التقارير الطبية عن حالة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ فتاة الشروق أو فتاة أوبر بعد وفاتها لاستخراج تصاريح الدفن الخاصة بها.

وتوفيت اليوم حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ فتاة الشروق أو فتاة أوبر، بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من السيارة بعد محاولة سائق أوبر خطفها، بحسب رواية أسرتها.

التحقيقات كشفت أن الفتاة تعانى من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب فى نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة.

النيابة العامة قررت تفريغ كاميرات المراقبة، وإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم، والذى سبق اتهامه من قبل فى قضية مخدرات.

محامى المتهم كشف أن السائق لم يكن ينوى خطف الفتاة، لكنها عانت من حالة توجس ورعب غير حقيقى، وأن المتهم يعمل منذ سنوات فى شركة " أوبر" بدون أى شكوى، وخلال رشه العطر لم يغلق أبواب السيارة، وهو سبب واضح لعدم وجود نية لخطف الفتاة.

محامى أسرة الفتاة من جانبه تقدم بطلب تعويض مدنى أمام النيابة ضد المتهم وشركة " أوبر" نتيجة الأضرار التى لحقت بموكلته.

وكان قرر قاضى المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

من هى حبيبة الشماع؟

الفتاة تدعى حبيبة الشماع، تبلغ من العمر حاليا 24 عاما، خريجة كلية إعلام من الجامعة البريطانية، وتعمل فى مجال الآثاث والديكور.

من هو المتهم؟

يائى يبلغ من العمر 34 عاما حاصل على دبلوم فنى صناعى قسم تبريد وتكييف، متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم فى المرحلة الابتدائية.بداية الواقعة كانت بتحرير محضر فى قسم شرطة الشروق، بمحاولة خطف فتاة تدعى "حبيبة الشماع" بعد ركوبها مع سائق أوبر، لكنها فوجئت بمحاولة خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة وهى تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب فى إصابتها بارتجاج ووفقدان للوعى وتم نقلها إلى المستشفى.