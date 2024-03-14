وقال الأمين العام -خلال تقديم تقريره السنوي لعام 2023 حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس- إن الأوكرانيين نفدت منهم الذخيرة، و"لدينا معًا القدرة على تزويد أوكرانيا بما تحتاج إليه.. فنحن نحتاج إلى إظهار الإرادة السياسية لفعل ذلك".

وأضاف ستولتنبرج أنه يجب على الدول الأعضاء في الـ "ناتو" بذل الجهود وجراء التسليم بسرعة، موضحًا أن الإرجاء سيؤدي إلى ما وصفه بـ "عواقب وخيمة في ساحة المعركة"، مشيرا إلى أن "هذه لحظة حرجة وسيكون خطأ تاريخيا فادحا السماح للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالانتصار"، على حد تعبيره.