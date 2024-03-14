وأفادت "سنتكوم" - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، بأنها نجحت في تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في خليج عدن، مؤكدة أن الصاروخ لم يؤثر على أي سفينة، كما أنه لا توجد أي تقارير عن إصابات أو أضرار.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.