أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها نجحت فى إسقاط وتدمير 4 مسيرات فى مناطق سيطرة الحوثيين فى اليمن.
وأفادت "سنتكوم" - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، بأنها نجحت في تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في خليج عدن، مؤكدة أن الصاروخ لم يؤثر على أي سفينة، كما أنه لا توجد أي تقارير عن إصابات أو أضرار.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الحوثيين أطلقوا الثلاثاء صاروخا باليستيا من منطقة يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة لابون في البحر الأحمر، لكنه لم يصبها ولم تقع خسائر مادية أو بشرية.
وبحسب موقع العربية، أضافت القيادة في بيان في وقت مبكر من الأربعاء "نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة وسفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرتين مسيرتين أُطلقتا من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وتدميرهما".
وقالت إنه "تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية، ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
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