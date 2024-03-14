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الفريق أشرف عطوة يلتقى قائد منطقة المحيط الهندى والبحر الأحمر بالقوات البحرية الفرنسية

الخميس، 14 مارس 2024 03:34 م
الفريق أشرف عطوة يلتقى قائد منطقة المحيط الهندى والبحر الأحمر بالقوات البحرية الفرنسية الفريق أشرف عطوة يلتقى قائد منطقة المحيط الهندى والبحر الأحمر بالقوات البحرية الفرنسية
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، إلتقى الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية اللواء إيمانويل سلارس قائد المنطقة البحرية للمحيط الهندى والبحر الأحمر للقوات البحرية الفرنسية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

 

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون البحرى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

 

وأكد الجانبان على عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية بين القوات البحرية المصرية والفرنسية والحرص على تعزيزها فى ضوء الروابط المتميزة التى تجمع البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.

 







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