وقالت الوزارة -في بيان مقتضب اليوم الخميس- إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن شئون الدفاع بين الصين وحلف الناتو، فضلا عن الوضع الدولي والإقليمي.

وأضاف البيان، الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، أن الاجتماع ترأسه مكتب التعاون العسكري الدولي التابع للجنة العسكرية المركزية الصينية وقيادة إدارة الأمن التعاوني في هيئة الأركان العسكرية الدولية لحلف الناتو.

بدوره، أوضح حلف الناتو أن الاجتماع تناول المشهد الأمني ​​العالمي والإقليمي والعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والأمن البحري بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على قيمة المشاركة المستمرة بينهما.