وانتقد نوفل ـ في تصريح خاص مع قناة (النيل) الإخبارية الأربعاء من العاصمة موسكو ـ الصمت الدولي إزاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر على غزة، مشيرا إلى المعاناة المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الحرب على القطاع.

وأعرب عن شكره العميق للجهود العربية والإسلامية المبذولة والداعمة للقضية الفلسطينية، محملا في الوقت نفسه الولايات المتحدة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في غزة.

واستنكر الدبلوماسي الفلسطيني، بشدة، العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في القطاع، مطالبا واشنطن باتخاذ مواقف قريبة من "العدالة"، إزاء الوضع في غزة.