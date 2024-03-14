السعودية: فرص تطوعية لجمع المصاحف القديمة واستبدالها بالجديدة فى المساجد

إيمان حنا

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية؛ ممثلة فى فرعها فى منطقة الرياض، عددًا من الفرص التطوعية عبر منصة العمل التطوعى بمناسبة شهر رمضان الكريم، التى تهدف إلى جمع المصاحف القديمة من المساجد والجوامع بمدينة الرياض، وتوزيع مصاحف جديدة، ضمن مبادرة "تعظيم" لجمع المصاحف القديمة واستبدالها بالجديدة التى أطلقتها فى شهر شعبان الماضي. وفق"سبق".

تستهدف الفرص التطوعية الجنسين من الذكور والإناث بعمر (18) سنة فأعلى، بمعدل 4 إلى 6 ساعات فى اليوم؛ حيث يبدأ جمع المصاحف القديمة اليوم الخميس وحتى السبت القادم، كما سيتم توزيع المصاحف الجديدة ابتداء من يوم الأحد وحتى يوم الخميس الأسبوع القادم من خلال مركز الدعوة بشمال منطقة الرياض، ومكاتب إشراف مساجد شرق وغرب وشمال وجنوب مدينة الرياض.

تأتى هذه المبادرات فى إطار الجهود والأعمال التى تنفذها الوزارة فى مختلف مناطق المملكة للعناية بكتاب الله الكريم، ولتعزيز قِيَم التطوع، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة فى الأعمال التطوعية؛ لا سيما فى هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل.