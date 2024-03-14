اليوم السابع
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السبت عزاء الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق فى مسجد المشير طنطاوى

الخميس، 14 مارس 2024 02:57 م
السبت عزاء الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق فى مسجد المشير طنطاوى الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق
كتبت آية دعبس

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يُقام عزاء الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق، السبت المقبل، بمسجد المشير طنطاوى، بعد صلاة المغرب.
 
وشيعت ظهر اليوم، الخميس، جنازة الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد أبو بكر الصديق بمنطقة مساكن شيراتون بمصر الجديدة، وشارك عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، والدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء السابق.
 
وتوفى الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق، وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، أمس، الأربعاء، عن عمر يناهز 94 عامًا، وقد شغل منصب نقيب الأطباء لأربع دورات، وكان عضوا بمجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة لثلاث دورات متتالية، وهو من مواليد 23 أبريل 1930.
 
وتخرج في كلية الطب ثم عيِّن في قسم جراحة القلب، وعمل كأستاذ جراحة القلب في كلية الطب جامعة عين شمس، وعضو سابق باللجنة العلمية لترقية الأساتذة.
 
 
 






حمدى السيد

نقيب الاطباء

وفاة حمدى السيد



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